Дрейк выплатил 10 000 долларов победителю конкурса двойников

Дрейк вручил 10 000 канадских долларов победителю конкурса двойников в Торонто. 14 декабря пекарня Casuals Cakery провела конкурс на лучшего в городе двойника Дрейка.

Изначально главным призом должна была стать бутылка Hennessy и пачка сигар, однако рэпер узнал о конкурсе и написал пекарне в соцсетях, что отправит деньги в качестве главного приза.

«Дай мне минуту, чтобы перестать учащенно дышать в этот момент… Не могу поверить, что это твой аккаунт и ты знаешь об этом, боже, я люблю тебя», — ответили Дрейку в Casuals Cakery.

В итоге в конкурсе двойников не победил ни один участник — вместо этого победителями была объявлена группа людей, которым, скорее всего, придется разделить призовой фонд. Дрейк не присутствовал на мероприятии в Торонто, но поделился видеозаписями о нем в сторис.