Картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в экспозицию Третьяковки

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после нападения на нее в 2018 году. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», ― отметила она.

Выставка, посвященная полотну, откроется для посетителей 17 декабря и проработает в Лаврушинском переулке до 2 ноября 2025 года. На ней представят этюды и эскизы, отражающие долгую работу художника по поиску композиции, типажей, исторических деталей. На выставке также покажут архивные документы, отражающие реакцию общественности на произведение и хронику первого нападения на картину в 1913 году.

В мае 2018 года картину Репина повредил посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин. Холст был разорван в трех местах, пострадала авторская рама. Мужчина решил, что «картина неправильная — Иван Грозный не убивал своего сына, поэтому ее нужно было порвать». Он сообщил, что перед нападением выпил водки.

Ущерб полотну оценили в 30 млн рублей. Было заведено уголовное дело по части второй статьи 243 УК (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия). В 2019 году суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии общего режима.