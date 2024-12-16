Владислав Бакальчук анонсировал байопик про Wildberries

Владислав Бакальчук рассказал о начале работы над фильмом о Wildberries. Рабочим названием он выбрал «Дикие ягодки».

По оценке предпринимателя, бюджет фильма составит 200 млн рублей. Сейчас его команда готовит заявку на софинансирование в Фонд кино.

«Wildberries за 20 лет стал не просто бизнесом — это культурный феномен, часть жизни миллионов людей. А происходящее сейчас — попытка рейдерского захвата компании — только подогревает интерес к тому, как создавалась и развивалась эта история», — объяснил решение снять фильм Бакальчук.

Он добавил, что ведет переговоры с продюсерами и режиссерами, сценарий фильма будет построен на его воспоминаниях, семейных архивах и рассказах друзей.

«Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной — со всеми взлетами и падениями, любовью и крепкой семьей, кризисами и победами. В ней есть всё: яркие герои, хрестоматийные злодеи и главное — счастливый финал, в котором я уверен на все сто. <…> Wildberries — это больше, чем компания. Это целая эпоха. Я уверен, что фильм найдет отклик в сердцах каждого, кто не боится мечтать, идти вперед и бороться за свое», — отметил предприниматель.