Лиза Кудроу раскритиковала драму Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» как рекламу ИИ

Лиза Кудроу раскритиковала новый фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом», в котором Том Хэнкс и Робин Райт были омоложены с помощью генеративного инструмента, управляемого ИИ, под названием Metaphysic Live.

«Они снимали сцену, а затем могли посмотреть на себя в молодости. И все, что я из этого извлекла, — это то, что это реклама ИИ. И боже мой! Это не то чтобы „О, это все разрушит“, но что останется? Забудьте об актерах, а как же начинающие артисты? Они будут просто получать лицензии и перерабатывать», — сказала актриса.

Кудроу отметила, что не понимает, какая работа останется для людей и будет ли пособие, если актеров вытеснит ИИ.

Действие фильма «Тогда. Сейчас. Потом» развивается в одной комнате. В сюжете говорится об истории ряда семей на протяжении нескольких поколений.