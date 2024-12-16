«Мастер и Маргарита» стала самой популярной цифровой книгой года в сервисе «Литрес»

В 2024 году рейтинг самых популярных цифровых книг в сервисе «Литрес» возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». С 1 января по 12 декабря на площадке было продано 31 тыс. экземпляров произведения, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Второе место в категории художественной литературы — у вышедшей в августе новинки Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Третье и четвертое место заняли книги диджитал-авторов: боевая фантастика «Звездная Кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева и любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» Татьяны Сергановой. Замыкает пятерку произведение Виктора Дашкевича — «Граф Аверин. Колдун Российской империи».

В категории нон-фикшн-литературы лидирует «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. Продажи книги с начала года составили более 17 тыс. экземпляров. В тройку также вошли «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда и «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди.

Тремя самыми популярными писателями стали диджитал-авторы. Первое место занял Серж Винтеркей, автор серии «Антидемон». Он в 1,8 раза обошел по продажам создателя книг в жанре «виртуальное фэнтези» из Нижнего Новгорода Романа Прокофьева и в 2,3 раза лидера рейтинга прошлого года Андрея Васильева.

Топ-5 самых популярных жанров составили: фэнтези, фантастика, саморазвитие и психология, детективы и любовные романы.