В Москве ожидаются гололед и ледяные дожди

В Москве в четверг, 19 декабря, ожидаются гололед и ледяные дожди из‑за потепления до –1 и –3 градусов Цельсия. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первые два дня с начала недели в городе продолжатся снегопады, сопровождающиеся порывами ветра. Температура будет держаться у 0 и –2 градусов.

Со среды в Москве начнется похолодание. Днем температура составит –4 и –6 градусов, а в ночь на четверг упадет до –13 и –15. В четверг температура повысится до –1 и –3, что и станет причиной гололеда.