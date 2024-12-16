На архипелаг Майотта обрушился мощнейший циклон за столетие. Число жертв может достигать тысяч

Несколько сотен, а возможно даже тысяч человек могли погибнуть от циклона «Шидо», который обрушился на французский архипелаг Майотта в Индийском океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на префекта Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиля.

Депутат от Майотты Эстель Юсуффа тоже считает, что «потери будут колоссальными» и жертв могут быть тысячи. «Ситуация чрезвычайно серьезная. У нас есть две трети острова, откуда мы не можем получить никаких новостей, мы не можем связаться с ними и получить к ним доступ», — сказала она.

Оценить количество жертв будет сложно, поскольку население Майотты в основном мусульмане, среди которых принято хоронить умерших в течение 24 часов, отметили в МВД Франции.

По словам синоптиков, шторм стал сильнейшим за последние 90 лет в этом регионе. Скорость ветра превышала 225 километров в час. Повреждены жилые дома, правительственные здания и больница.

Обширные разрушения инфраструктуры, включая оборванные линии электропередач и непроходимые дороги, серьезно затрудняют проведение спасательных операций. Часть населения испытывает острую нехватку продовольствия, воды и крыши над головой.

Как отмечает Би-би-си, с лица земли стерты целые поселения, а особенно пострадали беднейшие слои населения, живущие во временных убежищах. Из 320 тыс. населения Майотты 100 тыс. составляют нелегальные мигранты.