Сара Мишель Геллар заявила на «Шоу Дрю Бэрримор», что не против вернуться во вселенную «Баффи — истребительницы вампиров».

«Это забавно. Раньше я всегда говорила нет, потому что он [фильм] существует в своем мире, и это прекрасно. Но просмотр „Секса в большом городе“ [„И просто так“] и „Декстера“, осознание того, что способы сделать это существуют, определенно заставляют вас задуматься: „Вполне возможно“», — сказала она.

По мнению актрисы, продолжение не обязательно должно быть приквелом: «Это может быть что угодно, ведь это целая вселенная, а в современном мире мы как никогда нуждаемся в таких героях».