Россияне начали активно скупать змей перед Новым годом

Россияне начали активно скупать живых змей, чтобы преподнести их в качестве подарка на Новый год. Об этом сообщает издание «Коммерсант», изучившее рынок.

В одном из петербургских зоомагазинов рассказали, что интерес к этим рептилиям к середине декабря вырос на 300%. О появившемся ажиотаже сообщил и один из продавцов на «Авито». В Москве о повышенном спросе на змей телеграм-каналы писали еще несколько месяцев назад.

Чаще всего россияне интересуются покупкой маисовых полозов, калифорнийских молочных змей и королевских питонов. Это связано с ярким окрасом этих змей и их сравнительно небольшими размерами.

В одном из московских питомников экзотических животных посоветовали перед покупкой змеи прийти на консультацию. На ней можно будет узнать, до какого размера рептилия дорастет во взрослом возрасте, и подобрать набор для ее содержания ― террариум, укрытия, субстрат, освещение, подогрев.

В питомниках цены на королевских питонов начинаются от 35 000 рублей, на маисовых полозов ― от 10 000 рублей. На «Авито» цены стартуют от 2500 рублей

«Если говорить про такие подарки, то есть два типа людей: те, кто любят змей злых, и те, кто любят змей добрых. Большинство предпочитают змеек лояльных, которые никогда не укусят», ― рассказал продавец с «Авито».

В Департаменте природопользования Москвы объяснили тренд на покупку змей тем, что они символ 2025 года и якобы могут принести счастье во всех сферах жизни.

Эксперты дарить змей на Новый год настоятельно не рекомендуют. Они отмечают, что этим животным нужен особый уход, а еще змеи ― переносчики многих заболеваний, включая сальмонеллез. Кроме того, в России запрещено содержать дома некоторые виды этих рептилий, включая виды мамб, древесных ужей, королевских кобр и питонов длиной больше 4 метров.