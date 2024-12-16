Омск объявили культурной столицей России 2026 года

Омск победил в федеральном конкурсе среди городов России и получил звание «Культурная столица 2026 года». Об этом сообщает ТАСС.

«Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Точно вас удивим нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим», — сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В 2026 году в Омске пройдет шесть крупных всероссийских и международных театральных фестивалей. Среди них — Детский международный театральный фестиваль «Зажигаем звезды в Сибири».

Город также станет столицей Всемирного этнокультурного форума. Его участниками будут представители культуры стран, сотрудничающих с Россией. Еще в 2026 году в Омске пройдет «Федеральный сабантуй», на который, как ожидается, приедут около 100 тыс. человек.