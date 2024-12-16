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Хью Джекман и Райан Рейнолдс сыграют в фильме Шона Леви «Бойз-бенд»

Сегодня в 08:52
Фото: Taylor Hill/Getty Images

Друзья и коллеги по фильму «Дэдпул и Росомаха» Хью Джекман и Райан Рейнолдс снимутся в еще одной ленте.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что лента расскажет историю о бывших участниках некогда популярного бойз-бенда, которые решают воссоединиться в более зрелом возрасте.

Фильм продюсируют Рейнолдс и Шон Леви, который также займет кресло режиссера. Первый вариант сценария, который актер называет невероятным, был написан Джесси Эндрюсом («Я, Эрл и умирающая девушка»). Сейчас Рейнолдс работает над вторым вариантом.

«Бойз-бенд» станет четвертым совместным проектом Рейнолдса и Леви после «Главного героя», «Проекта „Адам“» и «Дэдпула и Росомахи», а также четвертой совместной работой с Джекманом после «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Дэдпула-2», «Главного героя» и «Дэдпула и Росомахи».

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