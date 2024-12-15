«Крейвен-охотник» стартовал в прокате хуже «Морбиуса» и «Мадам Паутины»

«Крейвен-охотник» показал худший старт в прокате среди супергеройских фильмов Sony Pictures. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сольному фильму о сопернике Человека-Паука удалось собрать лишь 11 млн долларов на американском рынке в первые выходные. Еще 15 млн пришли от показов на других мировых рынках.

Это значительно ниже сборов первых выходных у других неудачных картин студии. «Мадам Паутина» закрыла дебютный уикенд с 51 млн долларов по всему миру (25,8 из них пришли из Северной Америки), «Морбиус» — 45 млн (39 из них — на домашнем рынке).

Ожидать успеха в будущие недели также не приходится. Критики разгромили «Крейвена», сейчас его оценка на Rotten Tomatoes составляет всего 15% (при 73% от зрителей), а посетители кинозалов в рейтинге CinemaScore дали ему «тройку».

Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном вряд ли отобьет собственный бюджет в 110 млн долларов. «Мадам Паутине», которая стоила студии тех же денег, это так и не удалось, — она покинула кинотеатры со 100 млн долларов.