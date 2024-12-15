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Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися

Сегодня в 19:12
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Патриарх Кирилл считает богатство божьим даром и призвал делиться им с неимущими. Об этом глава Русской православной церкви рассказал во время проповеди в храме в Марьинском парке Москвы, ее текст приводит РИА «Новости».

«Человек, приобретая материальные ценности, <…> должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, и понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во всю, что называется, все тяжкие пускаться, а это испытание», — сказал он.

По словам священника, богатство дано Господом, чтобы человек «Бога не забывал, в храм ходил, жену свою не обижал, о детях беспокоился», поэтому его нельзя использовать для подрыва нравственной жизни, а нужно направить на службу спасению.

«Свое богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах, и помогать не по обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся человеком», — сказал глава РПЦ.

Патриарх отметил, что материальные средства даются не для того, чтобы «ездить на Ferrari и все время отдыхать на заграничных курортах», а чтобы человек «сделал что‑то очень важное и доброе». Состояние души человека зависит не от денег, а от внутреннего мира, считает он.

«А это результат воздействия благодати Божьей на человека. Вот почему важно богатым, да и бедным, всем надо помнить, что жизнь наша в руках Божьих, что сегодня Господь воздвиг, а завтра может низринуть. Хождение пред Богом, как говорили святые отцы, ходить человек пред Богом должен, то есть, соизмеряет свои мысли, свои поступки с волей Божьей Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать», — заключил Кирилл.

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