«Очень страшное кино 6» выйдет в 2026 году. Об этом актер и продюсер картины Марлон Уэйанс сообщил в интервью Big Boy TV

В беседе с ведущим комик сказал, что релиз запланирован на 2026 год.

Уэйанс также выразил готовность сделать сиквел «Не грози Южному Централу» и других своих любимых фильмов. Он вспомнил, как Харви Вайнштейн отобрал у него и братьев права на франшизу

«Людям нужны комедии. Я рад, что в индустрии наконец пришло время, когда можно зайти и сделать все по-честному, а не как раньше. [Смотреть следующие фильмы было тяжело,] как будто моя бывшая ушла от меня, забрала ребенка, а ее новый парень абьюзивный чел, бьет его и не кормит», — поделился артист.

В конце октября братья Уэйанс сообщили о запуске новой части культовой серии пародийных комедий. Ее съемки должны начаться в 2025 году, а кроме Марлона, Шона и Кинена Айвори Уэйансов к проекту присоединился продюсер и сценарист Рик Альварес (работал над «Очень страшным кино 2», «Белым цыпочкам», «Шалуну» и «Дому с паранормальными явлениями»).