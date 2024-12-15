Сара Мишель Геллар допустила возвращение в «Баффи — истребительницу вампиров». Актриса поменяла мнение и не против нового проекта по хитовому сериалу 1990-х годов. Об этом она рассказала на шоу Дрю Бэрримор.

Ведущая заметила, что Геллар появилась в «Декстере: Первородный грех», приквеле культового сериала. Франшизу также ждет еще одно продолжение с подзаголовком «Воскрешение» летом 2025 года. Поэтому Бэрримор спросила гостью о возможности продолжения «Баффи».

В прошлом Геллар отказывалась от подобных идей, но волна сериалов-сиквелов заставила ее поменять мнение.

«Забавно, что раньше я постоянно говорила „нет“, ведь „Баффи“ немного в своем пузыре и закончился идеально. А потом я посмотрела [„И просто так“, сиквел „Секса в большом городе“], посмотрела „Декстера“ и поняла, что сериал можно продолжить разными способами. Так что теперь я думаю, это вполне возможно», — ответила актриса.

«[И необязательно делать приквел]. Можно сделать все что угодно. Это же целая вселенная. Сейчас герои нужны нам всем сильнее, чем когда‑либо», — пояснила Геллар.