В Москве набирает популярность шрамирование

В Москве вырос спрос на процедуру шрамирования, когда шрамы на лице и теле делают искусственно. За последний год число клиентов выросло на 20%, передает телеграм-канал Shot.
Большую часть клиентов составляют мужчины старше 25 лет, которые хотят прибавить своему образу брутальности. Шрамирование бывает в виде узоров на теле, имитации хирургических шрамов и следов холодного оружия. Именно последний вид пользуется у мужчин популярностью, но его искусственное происхождение они предпочитают скрывать, пишет телеграм-канал.
По данным Shot, стоимость процедуры начинается от 10 тыс. рублей, средняя стоимость сантиметра пореза — от 2500. Однако салоны красоты могут отказать клиентам, у которых есть проблемы со здоровьем, и требуют справку о психическом состоянии, результаты анализа крови и отрицательный тест на ВИЧ.
Shot подчеркивает, что шрамы могут вызвать болезни, а сама процедура — привести к повреждению лицевых нервов и нарушению мимики.