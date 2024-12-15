Team Spirit выиграла мировой мейджор по Counter-Strike

Team Spirit стала победителем Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2. В финале команда обыграла соперников из FaZe Clan и забрала первый приз в 500 тыс. долларов.
В последнем матче российско-украинская команда выиграла две карты из трех: 13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient и 13:11 на Dust2.
Звание самого ценного игрока турнира забрал 17-летний Данил donk Крышковец. Он стал самым молодым MVP мейджора и победителем такого турнира в истории CS2, а также сделал четыре эйса за турнир (убил всех оппонентов за раунд. — Прим. ред.) и установил новый рекорд мейджоров. Кроме того, подросток завершил год с медалями MVP пяти разных турниров, лучшим рейтингом в мире по итогам всех соревнований — 1.37, а еще поставил рекорд по рейтингу за чемпионат — 1,7 на IEM в Катовице.
Spirit впервые в своей истории вышла в финал мейджора. До этого Дмитрий sh1ro Соколов доходил лишь до полуфинала мейджора в Стокгольме, Борис magixx Воробьев и Леонид chopper Вишняков вылетали в полуфинале в Антверпене, а donk и Мирослав zont1x Плахотя не поднимались выше четвертьфинала в Копенгагене.
Для donk и zont1x это всего лишь второй крупный турнир, а для капитана chopper уже восьмой. Три года назад киберспортсмен пообещал себе не сдаваться, пока не выиграет «гребаный мейджор».
«И я не сдался. Чемпион гребаного мейджора», — написал Вишняков после финала.
Team Spirit стал всего вторым клубом в истории, который выиграл The International по Dota 2 и мейджор по CS. Раньше такое удавалось только NAVI.
Perfect World Shanghai Major 2024 прошел с 30 ноября по 15 декабря на LAN в Шанхае. 16 лучших клубов мира разыграли призовой фонд в размере 1,25 млн долларов. Чемпионат стал последним крупным ивентом по CS2 в 2024 году.