Team Spirit выиграла мировой мейджор по Counter-Strike

Звание самого ценного игрока турнира забрал 17-летний Данил donk Крышковец. Он стал самым молодым MVP мейджора и победителем такого турнира в истории CS2, а также сделал четыре эйса за турнир (убил всех оппонентов за раунд. — Прим. ред.) и установил новый рекорд мейджоров. Кроме того, подросток завершил год с медалями MVP пяти разных турниров, лучшим рейтингом в мире по итогам всех соревнований — 1.37, а еще поставил рекорд по рейтингу за чемпионат — 1,7 на IEM в Катовице.