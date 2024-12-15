Илон Маск хочет сделать городом свою космическую станцию в Техасе

SpaceX намерена превратить свою космическую базу Starbase в новый техасский город. Местные чиновники получили письмо от компании Илона Маска с просьбой провести выборы, передает AP News.

Starbase развернута на юге Техаса, оттуда запускаются огромные ракеты Starship. Жители базы подписали петицию с просьбой объединить их в город.

«Чтобы продолжать наращивать рабочую силу, необходимую для быстрой разработки и производства Starship, нам нужна возможность развивать Starbase как сообщество. Вот почему мы просим округ Кэмерон провести выборы, чтобы обеспечить включение Starbase в качестве новейшего города в долине Рио-Гранде», — написала генеральный менеджер Starbase Кэтрин Людерс.

Это не первый раз, когда поднимается вопрос о превращении Starbase в отдельный город. Маск предложил эту идею в 2021 году, когда написал пост с фразой «Создание города Starbase, Техас». По последним данным, на площадке Starbase работают более 3400 штатных сотрудников и подрядчиков SpaceX.