«Би-би-си» пожаловалась Apple на созданную ИИ фейковую новость о самоубийстве Луиджи Манджоне

«Би-би-си» пожаловалась Apple на работу функции Apple Intelligence. ИИ-система выдала фейковый заголовок о самоубийстве Луиджи Манджони. Об этом сообщила британская телевещательная компания.

Смартфоны от Apple с версией iOS выше 18 используют технологию Apple Intelligence. С ее помощью устройство может группировать и пересказывать уведомления от новостных приложений. Функция работает в тех странах, где доступны услуги компании Open AI, ведь система работает с помощью ее технологий.