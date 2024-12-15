«Би-би-си» пожаловалась Apple на созданную ИИ фейковую новость о самоубийстве Луиджи Манджоне

«Би-би-си» пожаловалась Apple на работу функции Apple Intelligence. ИИ-система выдала фейковый заголовок о самоубийстве Луиджи Манджони. Об этом сообщила британская телевещательная компания.
Смартфоны от Apple с версией iOS выше 18 используют технологию Apple Intelligence. С ее помощью устройство может группировать и пересказывать уведомления от новостных приложений. Функция работает в тех странах, где доступны услуги компании Open AI, ведь система работает с помощью ее технологий.
Уже в первые дни пользователи столкнулись с ошибками в работе ИИ-функции. В «Би-би-си» возмутились тому, как программа в одном из случаев выдала неверный заголовок: «Луиджи Манджони застрелился».
Британская телевещательная компания уже обратила внимание на Apple на проблему и попросила исправить баг. Apple не стала комментировать неловкую ситуацию.
«BBC News — самое надежное новостное СМИ в мире. Для нас важно, чтобы наша аудитория могла доверять любой информации или материалу, опубликованной от нашего имени, в том числе уведомлениям», — отметил представитель «Би-би-си».
С неверным пересказом ранее столкнулись не только в Великобритании, но и в США. 21 ноября журналист издания ProPublica Кен Швенке обратил внимание на другое некорректное саммари. Его айфон собрал подборку уведомлений от The New York Times и ложно сообщил об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
11 декабря Apple выпустила обновление iOS 18.2, где расширила возможности Apple Intelligence. Теперь смартфон может создавать собственные эмодзи через приложение Genmoji, генерировать изображения в Image Playground, а голосовой помощник Siri стал использовать ChatGPT для ответов.