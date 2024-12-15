Новогодняя елка в Кремле стала второй по высоте в Европе

Праздничная елка на Соборной площади в Кремле оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которые установили в европейских столицах к Новому году и Рождеству. Она уступила дереву из Вены, сообщает РИА «Новости».
Высота елки в Москве составляет 30 метров, а в Вене — 34 метра. На третьем месте расположилось 29-метровое дерево в Риме, на четвертом — 27-метровая ель в Варшаве, на пятом — 25-метровое натуральное украшение в Лондоне.
Самую низкую натуральную елку установили в Токио — всего 14 метров. В Сан-Паулу, Мадриде, Джакарте, Бухаресте, Лиссабоне, Париже и Сиднее поставили искусственные деревья, но некоторые из них даже выше оригинальных деревьев.
Ель, которую поставили на территории Кремля, нашлась в Подмосковье, близ деревни Знаменка. Дерево возрастом 90 лет имеет 60-сантиметровый диаметр ствола и восьмиметровый размах нижних ветвей.
Новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья уже с 2007 года, третий раз ее родиной становится Можайский городской округ. Лесничему, который ее нашел, подарили автомобиль.