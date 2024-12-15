Mash: Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве

Джонни Депп вложился в элитный ювелирный бутик в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По информации медиа, открыть заведение с кольцами, колье и прочими изделиями из якутских бриллиантов в российской столице хочет 28-летняя подруга артиста Юлия Власова. На первое время она планирует запустить онлайн-магазин, а в 2025-м выйти в офлайн.