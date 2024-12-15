Mash: Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве

Джонни Депп вложился в элитный ювелирный бутик в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По информации медиа, открыть заведение с кольцами, колье и прочими изделиями из якутских бриллиантов в российской столице хочет 28-летняя подруга артиста Юлия Власова. На первое время она планирует запустить онлайн-магазин, а в 2025-м выйти в офлайн.
Депп вложился в предприятие и дал девушке около 500 тыс. долларов на первое время, спутнице удалось убедить его в перспективе российского рынка и большей выгоде по сравнению с Европой, уточняет канал. Из сторис предпринимательницы можно узнать, что вчера она покинула Москву.
Для Власовой это уже второй бизнес, в прошлом она владела салоном красоты She в Праге, а также работала моделью, визажисткой и координировала перевозки в чешской компании по производству деталей для воздушного транспорта. Mash добавляет, что девушка недавно прошла специальный курс по бриллиантам в Геммологическом центре МГУ.
Знакомство уроженки Полевского Юлии Власовой и Джонни Деппа случилось в 2021 году на кинофестивале в Карловых Варах, а год спустя появились слухи об их отношениях. В 2024 году модель рассказала о помолвке.
Новый фильм Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» ждут в российском прокате 30 января. В центре сюжета — итальянский богемный художник Амедео Модильяни, который пытается бежать из Парижа во время Первой мировой войны.