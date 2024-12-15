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В Керченском проливе терпят бедствие два российских грузовых судна

Сегодня в 12:54
Фото: Jens Rademacher/Unsplash

Грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе. На помощь к нему выдвинулись спасательный буксир «Меркурий» и вертолет Ми-8 со спасателями, сообщается в телеграм-канале МЧС Крыма.

«Волгонефть 212» с мазутом на борту получила повреждение и запросило помощь утром 15 декабря. Бедствие связывают со сложными погодными условиями, сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов, передает РИА «Новости».

Телеграм-канал Shot и РИА «Новости» сообщают, что бедствие в Керченском проливе также терпит судно «Волгонефть-239». По его данным, экипаж из 14 человек около четырех часов ждет помощи, застряв в нескольких километрах от берега. По словам очевидцев, его тоже пробили сильные волны.

Mash пишет, что из резервуаров «Волганефти-212» вытекло более 4 тыс. тонн мазута. В море образовалось огромное черное пятно. Судя по кадрам, «Волгонефть-239» развалилась на две части.

Новость дополняется.

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