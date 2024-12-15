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В Чечне открыли аптеку с раздельным обслуживанием женщин и мужчин

Сегодня в 11:45
Кадр: Kadyrov_95/Telegram

Сеть Darba Pharmacy открыла в Чечне первую аптеку, где женщин и мужчин обслуживают раздельно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров.

По словам политика, он «проверил работу» аптеки и «увиденным остался доволен». В ближайшее время в Грозном откроется еще 15 аптек Darba Pharmacy.

«Ранее по моему поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов. В аптечной сети Darba Pharmacy этот риск будет полностью исключен», — написал Кадыров.

В начале декабря в Грозном закрыли 47 аптек и 30 салонов красоты, в работе которых нашли нарушения. 15 декабря Кадыров заявил, что салоны красоты, которые используют в рекламе полуобнаженных моделей, должны быть закрыты.

«Салоны красоты закидывают фотографии, где девушки-модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — сказал политик.

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