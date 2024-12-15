В Иране задержали певицу из‑за выступления без хиджаба

В Иране возбудили уголовное дело против певицы Парасту Ахмади и ее продюсеров из‑за концерта, на котором та выступила без хиджаба. Выступление транслировалось в соцсетях и стало вирусным.
Как пишет ABC News, иранские правоохранители сочли появление Ахмади в длинном черном платье и с непокрытыми волосами нарушением «правовых и культурных стандартов страны». За один день после публикации видео набрало около 500 тыс. просмотров на ютубе, а короткий тизер концерта в инстаграме* посмотрели почти 2 млн раз. При этом оба сервиса в Иране заблокированы.
Концерт проходил без зрителей, но стал активно обсуждаться в соцсетях. Некоторые пользователи назвали действия Ахмади смелым актом против ограничений, которые иранские власти налагают на женщин — например, запреты на сольное пение и демонстрацию волос или частей тела, кроме лица и рук, в общественных местах.
Недавно в Иране приняли закон о «пропаганде или распространении непристойности, отказе от хиджаба и неподобающем поведении», за нарушение которого грозит до 10 лет заключения или смертная казнь. В ноябре власти пообещали открыть клиники для лечения женщин, не желающих носить хиджаб.
Ранее Ахмади уже выступала против обязательного ношения хиджабов в 2022 году, в ее доме тогда проводили обыски. 15 декабря глава полиции города Мазендаран заявил, что Ахмади отпустили домой. В иранских соцсетях поздравили певицу и ее близких с победой.
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