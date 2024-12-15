В Иране задержали певицу из‑за выступления без хиджаба

В Иране возбудили уголовное дело против певицы Парасту Ахмади и ее продюсеров из‑за концерта, на котором та выступила без хиджаба. Выступление транслировалось в соцсетях и стало вирусным.

Как пишет ABC News, иранские правоохранители сочли появление Ахмади в длинном черном платье и с непокрытыми волосами нарушением «правовых и культурных стандартов страны». За один день после публикации видео набрало около 500 тыс. просмотров на ютубе, а короткий тизер концерта в инстаграме* посмотрели почти 2 млн раз. При этом оба сервиса в Иране заблокированы.