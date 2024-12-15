Опрос: россияне все реже включают на ТВ новогодние шоу 31 декабря

47% россиян не станут смотреть развлекательные программы в новогоднюю ночь. Россияне все чаще отказываются включать на ТВ передачи 31 декабря даже для фона, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, на которые обратил внимание РБК.
34% включат новогодние передачи для фона, причем среди женщин таковых больше, чем среди мужчин (38% против 30%). Прослушивание «огоньков» краем уха более популярно у респондентов старше 45 лет, чем у молодежи, но ненамного.
Смотреть шоу в новогоднюю ночь собираются 11% россиян. Они хотят услышать Григория Лепса, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Валерию, Сергея Лазарева, Дмитрия Нагиева и не только.
По словам экспертов, с годами традиция смотреть на ТВ новогодние шоу ослабевает. Включать их на фоне россияне решают все реже и реже. Так, в 2023 году отказались от «огоньков» 45% респондентов, 33% хотели поставить их на фоне. В 2020-м от шоу в новогоднюю ночь отказывались 38%, напоминает РБК.