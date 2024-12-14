Власти Техаса подали в суд на врача из Нью-Йорка из‑за назначения таблеток для аборта

Власти штата Техаса подали в суд на врача из другого штата, которая якобы провела онлайн-прием техасской пациентке и назначила той таблетки для аборта. Это первое в истории страны США подобное дело, сообщает Texas Tribune.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против основательницы организации Abortion Coalition for Telemedecine Маргарет Дейли Карпентер. Доктора требуют оштрафовать на 250 тыс. долларов за нарушения закона Техаса об абортах.

В иске утверждается, что Карпентер удаленно прописала 20-летней девушке, забеременевшей примерно в середине мая, два препарата для прерывания беременности. 16 июля пациентка, имя которой в иске не указано, испытала неблагоприятные побочные эффекты от таблеток и попросила своего партнера, который не знал о беременности, отвезти ее в больницу из‑за сильного кровотечения.

В больницу мужчине сказали, что его партнерша «была на девятой неделе беременности» и потеряла ребенка. Вернувшись домой, он нашел два лекарства, которые Карпентер якобы прописала девушке.

В Техасе действует один из самых строгих законов об абортах в США. В штате аборты находятся почти под полным запретом на всех стадиях беременности. Их разрешено проводить только в случае, если жизнь матери находится под угрозой. Согласно иску, неназванная 20-летняя девушка «не имела никаких опасных для жизни физических состояний, усугубленных, вызванных или возникших в результате беременности, которые подвергали бы ее риску смерти или серьезному риску сильного ухудшения здоровья».