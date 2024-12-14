В 2024 году количество преступлений в Москве сократилось на 3,6%

С января по ноябрь 2024 года в Москве было совершено 118 784 преступления, что на 3,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Статистикой в телеграм-канале поделилась городская прокуратура.
Почти во всех районах Москвы замечено снижения количества преступлений: заметнее всего уровень преступности упал в ЦАО — на 12,1% (12 963 преступления), в CAO — на 8,1% (всего 11 719), СВАО — 7,6% (12 158), BAO — 7,5% (13 186). Рост преступности произошел в ЗелАО — на 17,7% (3 521 дело), ЗAO — 5,7% (12 114), Новой Москве — 4,3% (5 165).
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось в этом году на 25,2% (27 254 дела), включая улицы — на 31,9% (14 436). В Москве стало меньше грабежей (на 21,7%), — разбойных нападений (на 28,4%) и краж (на 16,4%), но больше мошенников (на 3,9%).
В 2023 году в Москве совершили 123 187 преступлений, а уровень преступности снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Самым криминальным районом оказался ЦАО.