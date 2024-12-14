Погиб основатель Mango Исак Андик

Основатель сети магазинов Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая. О гибели 71-летнего бизнесмена в Испании сообщается на сайте компании.
Андик погиб, упав в ущелье пещер Сальнитре недалеко от Барселоны с высоты около 150 метров, передает газета El Pais. Предприниматель был на экскурсии вместе с семьей, которая направлялась к монастырю Монсеррат.
Андик родился в Стамбуле и переехал в Испанию в 1960-х. Вместе с братом Нахманом он основал компанию Punto Fa, S.L в 1984 году и открыл в Барселоне первый магазин женской одежды Mango. С тех пор их бизнес приобрел мировые масштабы, бренд насчитывает 2700 магазинов более чем в 110 странах мира.
По данным Forbes, состояние Андика составляло 4,5 млрд долларов. На момент смерти он был неисполнительным председателем компании.