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В Минздраве РФ считают, что вакцина от рака должна быть бесплатной

Сегодня в 18:45

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн считает, что пациенты должны бесплатно получать вакцины от рака на мРНК-платформе. На создание одной может понадобится около 300 тыс. рублей, рассказал врач в эфире «Радио России».

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», — сказал Каприн.

По его оценке, когда производство вакцин станет потоковым, то «они где‑то на 300 тыс. рублей должны будут выходить». Эту сумму денег должно выделять государство, а не пациенты, подчеркнул Каприн.

Онковакцины на мРНК-платформе под названием «Энтеромикс» разрабатывали Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт и НМИЦ онкологии имени Блохина. Препарат показал высокую эффективность во время доклинических испытаний, есть разрешения на набор исследовательской группы для проведения клинического испытания, сказал Каприн.

Начало использования «Энтеромикса» может начаться в начале 2025 года. Первыми людьми, которые получат новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

В августе начались испытания на пациентах первой в мире вакцины от рака легких в семи странах — Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции. Незадолго до этого российские ученые заявили, что подготовили вакцину против рака толстой кишки к применению у пациентов.

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