В Минздраве РФ считают, что вакцина от рака должна быть бесплатной

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн считает, что пациенты должны бесплатно получать вакцины от рака на мРНК-платформе. На создание одной может понадобится около 300 тыс. рублей, рассказал врач в эфире «Радио России».

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», — сказал Каприн.