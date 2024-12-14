Умер режиссер «Гуд бай, Ленин!» Вольфганг Беккер

Беккер умер после тяжелой болезни, поделились его близкие. У него остались жена Сюзанна и дочь Рике. Основатели киностудии X Filme Арндт, Леви и Тыквер отдали дань уважения Беккеру, который был одним из создателей, назвав его «уникальным другом и товарищем», чьей «любви, силы и креативности будет бесконечно не хватать».

Беккер родился в Хемере, в тогдашней Западной Германии, и изучал кино в Берлине. Его студенческий фильм «Бабочки», экранизация рассказа Иэна Макьюэна, получил студенческий «Оскар». Самым большим его хитом стала трагикомедия «Гуд бай, Ленин!» о воссоединении Германии, сделавшая знаменитым тогда еще неизвестного молодого актера Даниэля Брюля.

В фильме 2003 года Катрин Сасс сыграла верную социалистку, которая впадает в кому в октябре 1989 года, незадолго до падения Берлинской стены. Когда она просыпается, стены уже нет, и ее сын (Даниэль Брюль) пытается скрыть от нее правду, чтобы предотвратить фатальный шок. Он разрабатывает сложный план: переупаковывает новые западные продуктов в старые восточногерманские банки и принуждение друга записывать фейковые новостные передачи, чтобы убедить свою мать, что ничего не изменилось.