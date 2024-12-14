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«Их искал весь мир»: Google выпустила традиционное видео «Год в поиске»

Сегодня в 16:42
Фото: Google/YouTube

Google опубликовал традиционный ролик «Год в поиске», посвященный уходящему году. Он посвящен главным запросам, которые делали пользователи поисковика.

«Год в поиске-2024» посвящен Олимпийским играм в Париже, музыкальным звездам Сабрине Карпентер и Charlie XCX, бифу Кендрика Ламара и Дрейка, трендам, бегемотику Му Денгу, уникальным природным явлениям, киноновинкам, достижениям SpaceX, развитию ИИ, победе Дональда Трампа на выборах, последствиям ураганов в США и не только.

От рекордсменов-олимпийцев и всемирного возрождения кантри-музыки до появления очаровательного детеныша бегемота — 2024 год был полон сюрпризов, которых никто не ожидал. Вот почему мы оглядываемся на год через призму «прорывных поисковых запросов» — терминов, интерес к поиску по которым в этом году вырос на целых 5000%», — рассказала команда Google.

В 2022 году Google впервые с 2016 года исключила РФ из списка стран для ведения проекта «Год в поиске». Google также не подводит итоги года в таких странах, как Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, Уганда и другие.

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