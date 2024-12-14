«Их искал весь мир»: Google выпустила традиционное видео «Год в поиске»

Google опубликовал традиционный ролик «Год в поиске», посвященный уходящему году. Он посвящен главным запросам, которые делали пользователи поисковика.
«Год в поиске-2024» посвящен Олимпийским играм в Париже, музыкальным звездам Сабрине Карпентер и Charlie XCX, бифу Кендрика Ламара и Дрейка, трендам, бегемотику Му Денгу, уникальным природным явлениям, киноновинкам, достижениям SpaceX, развитию ИИ, победе Дональда Трампа на выборах, последствиям ураганов в США и не только.
От рекордсменов-олимпийцев и всемирного возрождения кантри-музыки до появления очаровательного детеныша бегемота — 2024 год был полон сюрпризов, которых никто не ожидал. Вот почему мы оглядываемся на год через призму «прорывных поисковых запросов» — терминов, интерес к поиску по которым в этом году вырос на целых 5000%», — рассказала команда Google.
В 2022 году Google впервые с 2016 года исключила РФ из списка стран для ведения проекта «Год в поиске». Google также не подводит итоги года в таких странах, как Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, Уганда и другие.