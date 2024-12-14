Уилл Смит устал от мемов про него и Пи Дидди: «Меня не было на его вечеринках!»

Уилл Смит попросил фанатов прекратить делать мемы с ним и Пи Дидди. Актер даже не был близко знаком с рэпером. Об этом он сказал зрителям концерта в Сан-Диего, запись опубликовал TMZ.
«Я видел ваши мемы и все такое. Я вижу мемы. Некоторые из них даже смешные… Я просто хочу сказать это очень четко: у меня нет ни хрена общего с Паффи, так что завязывайте с мемами. Завязывайте с этим дерьмом. Я даже не был рядом с его долбаными секс-вечеринками», — обратился Смит к поклонникам.
«Я никогда не был близок с ним и никаких глупостей с ним не делал», — подчеркнул артист.
Последний раз в компании Шона Комбса Смита видели в начале 2000-х годов, на тех же вечеринках собирались и другие звезды.
На уходящей неделе в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Пи Дидди обвинили Джей Зи. Рэпер вышел из себя и впервые за время скандала выступил с заявлением, где назвал обвинения идиотскими, а сторонников пострадавшей — «конспирологами и лжепсихопатами»
Вчера журналисты нашли в показаниях предполагаемой жертвы несколько несостыковок. В частности, она упомянула артиста, которого не было на вечеринке, а отец не помнит, как забирал ее с вечера.
Джей Зи уверен, что это указывает на его невиновность, и обвинил ее адвоката в подаче ложного иска с целью наживы.