Уилл Смит устал от мемов про него и Пи Дидди: «Меня не было на его вечеринках!»

Уилл Смит попросил фанатов прекратить делать мемы с ним и Пи Дидди. Актер даже не был близко знаком с рэпером. Об этом он сказал зрителям концерта в Сан-Диего, запись опубликовал TMZ.

«Я видел ваши мемы и все такое. Я вижу мемы. Некоторые из них даже смешные… Я просто хочу сказать это очень четко: у меня нет ни хрена общего с Паффи, так что завязывайте с мемами. Завязывайте с этим дерьмом. Я даже не был рядом с его долбаными секс-вечеринками», — обратился Смит к поклонникам.