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Частный курорт Башара Асада в Сирии разграбили

Сегодня в 14:56
Фото: PAN Photo/Flickr

Жители Сирии впервые попали на частный курорт семьи бывшего президента Башара Асада. Его разграбили, сообщает Reuters.

С момента бегства Асада в РФ многие объекты недвижимости, принадлежавшие президенту, разграбили или уничтожили. Одним из них стал комплекс семейства на средиземноморском берегу в провинции Латакии.

Комплекс состоит из белой виллы с балконами и видом на море, частного пляжа, нескольких садов и пешеходной дорожки. В домах поразбивали окна, мебель вынесли, а недорогой декор поломали, пишет информагентство.

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто такое, чего мы не видели за всю мою жизнь», — сказал бывший велогонщик сборной Сирии. По его мнению, теперь весь комплекс должен принадлежать народу, а не «еще одному президенту».

Reuters пишет, что после падения режима Асада местные жители — в основном сирийские туркмены, изгнанные в близлежащие деревни во время строительства курорта, — впервые побывали в этом районе с тех пор, как семья правителей начала строительтво 50 лет назад. По их словам, раньше на этом месте были оливковые рощи.

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