Частный курорт Башара Асада в Сирии разграбили

Жители Сирии впервые попали на частный курорт семьи бывшего президента Башара Асада. Его разграбили, сообщает Reuters.

С момента бегства Асада в РФ многие объекты недвижимости, принадлежавшие президенту, разграбили или уничтожили. Одним из них стал комплекс семейства на средиземноморском берегу в провинции Латакии.

Комплекс состоит из белой виллы с балконами и видом на море, частного пляжа, нескольких садов и пешеходной дорожки. В домах поразбивали окна, мебель вынесли, а недорогой декор поломали, пишет информагентство.

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто такое, чего мы не видели за всю мою жизнь», — сказал бывший велогонщик сборной Сирии. По его мнению, теперь весь комплекс должен принадлежать народу, а не «еще одному президенту».