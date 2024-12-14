Райан Рейнолдс не хочет видеть Дэдпула в «Мстителях»: «Это станет концом для персонажа»

Райан Рейндолдс не видит Дэдпула участником «Мстителей» или «Людей Икс». Об этом актер и продюсер рассказал в беседе с The Hollywood Reporter.

По мнению исполнителя роли, желание быть частью команды составляет важную часть персоны Дэдпула, и вступление в группу супергероев должно стать финальной точкой его приключений.

«Больше всего в Дэдпуле мне нравится то, что он фанбой. Его энтузиазм и стремление стать частью команды вызывают у меня восхищение. Вся его история посвящена воплощению мечты. Я не думаю, что он должен стать мстителем или участником «Людей Икс». Если он вступит в какую‑то команду, это станет концом для героя, — отметил Рейндолдс.

В то же время актер не исключает появления болтливого наемника в фильмах про какую‑то из команд.

«Дэдпул может неплохо сработаться с «Людьми Икс» и «Мстителями», но ему необходимо оставаться аутсайдером. Его главная мечта — чтобы его приняли и оценили. Однако этого не должно произойти, потому что тогда окружающие перестанут воспринимать его многочисленные несовершенства и механизм преодоления стыда через юмор перестанет работать. Поэтому когда он все-таки вступит в команду, это станет концом его приключений», — пояснил артист.

Рейндолдс сейчас занят разработкой «Бойбэнда» с Шоном Леви и Хью Джекманом, но не забывает и о супергероях.