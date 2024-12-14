THR: У Греты Гервиг появилась идея для сиквела «Барби»

Грета Гервиг запитчила студии Warner Bros. сиквел «Барби». Об этом два собеседника рассказали The Hollywood Reporter.
По словам источников издании, у Гервиг и ее мужа Ноа Баумбаха появилась идея для сценария второго фильма о мире кукол. Детали пока не раскрывают, но задумка «открывает дорогу» к переговорам о начале производства, отметил один из собеседников.
Представитель семьи кинематографистов вместе со спикером из Warner Bros. отрицают информацию журналистов.
«Эта информация не имеет отношения к правде», — сказал агент Гервиг и Баумбаха. Представитель Warner Bros. также назвал новость неточной.
Ожидать скорый релиз продолжения не приходится. В данный момент Баумбах занят пост-продакшеном нового фильма для Netflix. Проект пока не имеет названия, но в актерском составе хватает звезд: в нем участвуют Грета Гервиг, Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Райли Кио и Патрик Уилсон.
Гервиг в то же время готовится к съемкам новой адаптации «Хроник Нарнии» для стриминговой площадки. По словам продюсера Эми Паскаль, новая версия получится «рок-н-ролльной».
В прошлом постановщица называла «Барби» «полноценной завершенной историей», но не исключала второго фильма, если ей удастся придумать хорошую историю. Она также не стала отрицать возможность сольного фильма о Кене, множество сцен с участием которого были вырезаны из сценария.