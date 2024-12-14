Чарли XCX снимется в триллере «Галерист» вместе с Натали Портман и Дженной Ортегой

Певица Чарли XCX получила роль в триллере «Галерист». В картине она появится вместе с Натали Портман и Дженной Ортегой. Об этом пишет Deadline.
Актерский состав фильма полон знакомых актеров. В касте есть Кэтрин Зита-Джонс, Зак Галифианакис, Даниель Брюль, Стерлинг К.Браун и Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»).
Режиссером стала Кэти Янь («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»), она же написала сценарий вместе с Джеймсом Педерсеном («Шеф под прикрытием»). Сейчас картина находится на этапе препродакшена, съемки начнут в ближайшие дни.
В центре сюжета находится отчаявшийся галерист, который решил продать труп на международной художественной ярмарке Арт-Базель в Майами.
В 2024 году Чарли XCX стала активно участвовать в кинопроектах. В ноябре стало известно, что британская певица присоединится к Джону Малковичу и Венсану Касселю в новой ленте Ромена Гавраса «Жертвоприношение». В других ролях там ожидаются Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс, Сальма Хайек и Сэм Ричардсон.
Кроме того, британская артистка снялась в секретном фильме «Erupcja» драматурга Джереми О.Харриса и режиссера Пита Оса.
Еще она исполнит эпизодическую роль в сериале «Гиперкомпенсация» вместе с Кайей Гербер и Кайлом МакЛокленом.
Чарли ждут на съемках «100 Nights of Hero» с Николасом Галицином, Эммой Коррин и Майкой Монро, в триллере «Я хочу секса с тобой» с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом, а также ремейке хоррора «Лица смерти» от Дэниела Голдхабера.