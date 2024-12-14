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Президентом Грузии стал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом

Сегодня в 13:59
Фото: соцсети Михаила Кавелашвили

Парламент Грузии выбрал президентом бывшего футболиста и ставленника правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на первых непрямых выборах президента страны.

Чтобы стать президентом, ему нужны были минимум 200 голосов парламентариев. Кавелашвили набрал 224 голоса из 300.

Как пишет РБК, новая схема выборов президента Грузии на пять лет была применена впервые: вместо граждан первое лицо выбирала Избирательная коллегия из 300 человек. В нее входят все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республик, 21 — от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло) от политических партий.

53-летний Кавелашвили был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити» и «Спартак-Алании». Спортивную карьеру он завершил в 2006 году. Кавелашвили прокомментировал свое назначение, сказав, что гордится «в такую сложную, ответственную эпоху ему доведется защищать» Грузию вместе с основателем и главной «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Тем временем в Грузии продолжаются массовые протесты на фоне отказа властей от евроинтеграции. Движение «Сила народа», которое основал Кавелашвили, выступало с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинуло резонансный законопроект об иноагентах.

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