Президентом Грузии стал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом

Как пишет РБК, новая схема выборов президента Грузии на пять лет была применена впервые: вместо граждан первое лицо выбирала Избирательная коллегия из 300 человек. В нее входят все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республик, 21 — от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло) от политических партий.