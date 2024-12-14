Минэкономразвития запретил туроператорам продавать туры в Абхазию

Министерство экономического развития запретило туристическим операторам продажу туров в Абхазию. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил «Газете.ru».

«Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии. Когда в Абхазии начались беспорядки, Минэкономразвития России выпустило запрет нашим туроператорам продавать туры в Абхазию. Запрет действует до его отмены», — сказал представитель объединения.

По его словам, таким образом ведомство ведет «воспитательную работу» с абхазскими бизнесменами.

«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента [речь идет об инвестиционном соглашении с Россией. — Прим. ред.], с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики», — добавил Мурадян.

Он предположил, что запрет не будет снят до Нового года, но заметил, что россиян ничто не останавливает от самостоятельных поездок без участия операторов.

«В 2024 году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там. Вот на это запрета нет», — отметил Мурадян.

По сведениям представителя организации, турпоток в республику до нуля не падает, некоторых туристов не остановят даже проблемы с подачей электроэнергии. Абхазия популярна как ультрабюджетное направление и снимает лишнюю нагрузку с курортов Краснодарского края, так что запрет может привести к переизбытку туристов, дефициту мест и подорожанию в Сочи и других популярных местах.

30 октября руководство Абхазии подписало с Минэкономразвития договор, который позволил бы российским компаниям реализовывать проекты на территории республики. Документ вызвал возмущение у представителей оппозиции. Они увидели в соглашении распродажу национальных земель и ресурсов иностранным инвесторам.

Конфликт во власти привел к большим протестам, 19 ноября президенту республики Аслану Бжании пришлось уйти в отставку. 3 декабря местный парламент не ратифицировал договор. 5 декабря и. о. президента Гунба заявил, что «российская сторона фактически приостановила выплаты совместного инвестирования по всем направлениям», что коснулось всех государственных ведомств и заставило новое руководство искать деньги на покупку электроэнергии из России.