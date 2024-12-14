Правительство РФ рассматривает запрет скидок на алкоголь, чтобы россияне меньше выпивали

Правительство РФ рассматривает введение запрета скидок на алкогольную продукцию. Это следует из распоряжения о плане по сокращению потребления алкоголя россиянами до 2030 года, обратил внимание «Коммерсантъ».

Об этом ограничении говорится в разделе о формированию среды, способствующей сокращению потребления алкоголя. Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву поручено до 15 апреля 2025-го изучить практику применения скидок на алкоголь и представить правительству предложения «о возможности установления запрета» на них.

В документе также перечисляются мероприятия, которые должны провести профильные ведомства в рамках сокращения потребления алкоголя. Среди них в основном перечислены меры по информированию населения о вреде алкоголя и мероприятия по популяризации здорового образа жизни, пишет газета.