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Рома Зверь подал в суд на министра культуры Тверской области за отмену концерта

Сегодня в 11:53
Фото: Gaz Live/YouTube

Лидер «Зверей» Рома Билык подал в суд на министра культуры Тверской области и местный Комитет по физической культуре и спорту. Причиной стала отмена ноябрьского концерта из‑за «неоднозначной позиции артиста». Об этом пишет Shot.

По информации телеграм-канала, музыкант обратился в Арбитражный суд Тверской области, карточку иска в системе найти не удалось.

Коллектив должен был выступить в Твери 13 ноября. Однако 24 октября его участники сообщили, что городская администрация отказала в проведении концерта, организаторам пришлось вернуть деньги за проданные билеты.

«Причина — „неоднозначная позиция артиста“. К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», — говорилось в посте.

К нему была приложена копия официального уведомления группы об отмене концерта. «Комитет по физической культуре и спорту Тверской области уведомляет, что проведение 13 ноября 2024 года на базе государственного бюджетного учреждения Тверской области „Спорткомплекс ‚Юбилейный‘“ концерта группы „Звери“ не согласовано», — говорилось в тексте с подписью председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александра Демина.

Кроме того, в посте был «маршрут согласования». В графе «решение» стояли слова «не согласован», в графе комментарий — «в связи с неоднозначностью позиции артиста по…». Согласующим лицом в документе была указана министр культуры региона Ксения Глинка.

Формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием, к тому же Рома Зверь ездил в зону СВО, где выступал для наших бойцов, передает позицию группы Shot. Поэтому в исковом заявлении фронтмен потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

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