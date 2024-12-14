Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту за попытку мятежа

Национальное собрание Южной Кореи со второй попытки вынесло импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает государственное агентство Yonhap.

За решение проголосовали 204 депутата, 85 высказались против, еще трое воздержались от голосования, восемь голосов признаны недействительными. Дальше ходатайство будет рассматривать Конституционный суд.

Обязанности главы государства на время рассмотрения возьмет на себя премьер-министр Хан Док Су.

Для запуска процедуры однопалатному парламенту нужны 200 из 300 голосов. Однако оппозиция занимает всего 192 места, большинство находится у правящей партии «Сила народа», в которую входит и Юн Сок Ёль. Неделю назад его оппонентам не хватило восьми голосов для отстранения его с руководящей должности.