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Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту за попытку мятежа

Сегодня в 10:48
Фото: Офис президента Южной Кореи

Национальное собрание Южной Кореи со второй попытки вынесло импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает государственное агентство Yonhap.

За решение проголосовали 204 депутата, 85 высказались против, еще трое воздержались от голосования, восемь голосов признаны недействительными. Дальше ходатайство будет рассматривать Конституционный суд.

Обязанности главы государства на время рассмотрения возьмет на себя премьер-министр Хан Док Су.

Для запуска процедуры однопалатному парламенту нужны 200 из 300 голосов. Однако оппозиция занимает всего 192 места, большинство находится у правящей партии «Сила народа», в которую входит и Юн Сок Ёль. Неделю назад его оппонентам не хватило восьми голосов для отстранения его с руководящей должности.

12 декабря законодательный орган принял законы о назначении специальных прокуроров для расследования в отношении Юна и его супруги, их подозревают в попытке мятежа и коррупции соответственно. Также Собрание вынесло импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и главе Корейского национального полицейского управления Чо Чжи Хо за участие в введении военного положения.

В тот же день президент выступал с обращением к нации и назвал краткосрочное военное положение «крайне выверенным политическим суждением» с целью «защитить нацию и нормализовать государственные дела». По его словам, решение послать армию к зданию парламента нельзя считать мятежом.

Недолгое военное положение было введено Юном 3 декабря. Он обосновал решение тем, что оппозиционные партии пользуются парламентским процессом, чтобы ввергнуть страну в кризис.

Уже спустя три часа парламентарии прорвались в здание сквозь оцепление военных и проголосовали за отмену особого режима.

До этих событий президент Юн наложил вето на три законопроекта о начале расследования на предмет причастности к коррупции и вмешательство в выборы в отношении своей жены.

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