Джей Зи про иск об изнасиловании: «Правосудие свершится. История окончена, даже не успев начаться»

Женщина, обвинившая Джей Зи и Пи Дидди в изнасиловании, признала, что подала исковое заявление с ошибками. Шон Картер уверен, что это указывает на его невиновность. Об этом пишет NBC News.

В октябре неназванная жительница Алабамы писала в исковом заявлении, что в 2000 году ее в возрасте 13 лет отвезли на афтерпати MTV Video Music Awards, где употребила напиток с неизвестным веществом и потеряла сознание, а Дидди с еще одной женщиной воспользовался ее состоянием. 8 декабря она подала иск повторно и упомянула в качестве ответчика Джей Зи.

После общения с заявительницей и ее адвокатами журналисты выявили несколько неточностей. В частности, она утверждала, что с вечеринки ее забрал отец, но мужчина не помнит таких поездок.

Кроме того, в своих показаниях жертва упоминала общение с участником панк-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Артист подчеркнул, что в те дни находился в туре с коллективом и VMA не посещал.

Наконец, на фотографиях с злополучного вечера Шон Картер и Шон Комбс (реальные имена рэперов) находятся в разных локациях и не попадают в кадр вместе, хотя не исключено, что позже они пересеклись где‑то еще.

Ознакомившись с материалом издания, Джей Зи вновь заявил, что упомянутого в иске инцидента не происходило в жизни. Он обвинил адвоката заявительницы Тони Базби в подаче ложного иска с целью наживы.

«„Адвокат“ Базби подал ложное заявление против меня, надеясь заработать деньги и славу. Этого инцидента никогда не происходило, но он все равно принес его в суд и прессе. Скоро свершится настоящее правосудие. Все было кончено, даже не успев начаться. Этот адвокат по объявлению пока этого еще не понимает, но осталось недолго», — отметил миллиардер.

Базби в беседе с NBC сообщил, что процесс проверки показаний клиентки в данный момент продолжается.

«Заявление неизвестной нам передала другая фирма, именно она занималась проверкой ее слов на первом этапе. Клиентка твердо настаивает на том, что рассказала правду — в таком виде, какой ее помнит. Мы продолжим проверять ее заявления и собирать подтверждающие данные, если таковые имеются. Поскольку мы проводили интенсивный допрос, она даже согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Никогда еще ни один клиент не предлагал мне такого», — сказал он журналистам.

На неделе на иск отреагировала теща Джей Зи Тина Ноулс. В инстаграме* мать Бейонсе лайкнула пост об обвинениях в адрес зятя. Позже она объяснила реакцию «взломом».