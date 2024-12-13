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В Иркутске слепую девушку хотели разлучить с псом-поводырем в кинотеатре. Ей даже угрожали полицией

Сегодня в 02:20
Кадр: НТС/YouTube

В Иркутске слепой девушке Марине Даньковой пришлось уйти из кинотеатра в торговом центре «Сильвер Молл», поскольку у нее возник конфликт с сотрудниками из‑за собаки-поводыря — лабрадора по кличке Макар. Об этом написал Ircity.ru.

Марина отправилась в кинотеатр с сыном. Мальчик, который недавно потерял отца, давно просился в кино. Так что Данькова позвала за компанию свою племянницу и купила себе и детям билеты в кинотеатр.

«Заранее купили билеты, довольно много времени провели в фойе, где зона ожидания кинотеатра. Сели за столик, перекусили, ни у кого не было вопросов или претензий к тому, что вместе со мной собака-поводырь», — рассказала женщина.

Данькова добавила, что во время проверки билетов сотрудник кинотеатра спросил ее про пса. Когда Марина объяснила, что это собака-поводырь, ее «спокойно пропустили». Но вскоре девушке сообщили, что Макар в зале находиться не может. Пса попросили вывести по крайней мере на время сеанса.

«Мы с Макаром не расстаемся, поэтому я, конечно, отказалась. Он начал угрожать мне тем, что вызовет полицию, я ответила, что он может вызывать хоть полицию, хоть администратора. Мужчина ушел и вернулся с какой‑то женщиной, тоже сотрудницей кинотеатра. Она не представилась, поэтому я не знаю ее должности. Она уже не особо доброжелательно начала требовать, чтобы я оставила Макара где‑нибудь за пределами зала», — поделилась Данькова.

Марина, по ее словам, показала сотрудникам кинотеатра удостоверение пса-поводыря, но те даже не стали его смотреть. В документе приведены выдержки из законов, позволяющих незрячим людям находиться в сопровождении их собак везде.

После Данькову и детей попросили пересесть на первый ряд, чтобы «никому не мешать». Марина так и не поняла, кому помешала ее семья, ведь никто из зрителей не высказал никаких жалоб. Чтобы разрешить конфликт, женщина поменяла места.

Но это серьезно расстроило ее ребенка. Мальчик хотел сидеть на тех местах, где обычно сидел, когда приходил в кинотеатр с папой. Сын Марины расплакался, и она не смогла его успокоить, из‑за чего была вынуждена уйти с просмотра.

По словам женщины, она пояснила сотрудникам кинотеатра, что расстроило ее сына и почему они уходят. В ответ работники центра даже не извинились перед клиенткой. Извинений Данькова дождалась только тогда, когда информация об инциденте разлетелась по соцсетям.

«Вчера поздно вечером мне пришло сообщение от пользователя с ником „Киномакс Киномакс“. Извинились за „возникшие неудобства“ и за то, что визит в их кинотеатр оставил у нас „неприятные эмоции“. И озвучили свою версию, почему всё так случилось», — отметила Марина.

В кинотеатре подчеркнули, что пересадили женщину «с учетом соблюдения норм безопасности» — чтобы проходы оставались свободными на случай чрезвычайной ситуации. «Мы искренне сожалеем, что эта информация была донесена недостаточно четко, что привело к недопониманию», — написали в сообщении представители центра.

Они предложили Даньковой компенсацию за «испорченное настроение»: подарочные бонусы на карту лояльности или два пригласительных на четырех гостей. От этих предложений женщина отказалась.

«Мне ничего от них не нужно. Я просто хочу, чтобы таких ситуаций больше не было ни у меня, ни у кого‑то еще», — подчеркнула она.

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