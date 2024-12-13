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Английская ученая показала, как будут выглядеть зумеры через 25 лет при недосыпе. Спойлер: жутко

Сегодня в 01:39
Иллюстрация: Bensons for Beds

Английская ученая Софи Босток, специализирующаяся на исследованиях сна, показала, как будут выглядеть зумеры через 25 лет, если не начнут высыпаться. Вместе с компанией Bensons for Beds она создала визуализацию, о которой написал Daily Mail.

Изображение представило женщину в возрасте 45 лет, страдающую от хронической боли в спине, облысения и отеков ног. Ее назвали Ханной. Ханна, как пояснили авторы проекта, — типичный представитель современной молодежи в будущем.

Согласно легенде, Ханна не давала своему организму полноценно отдохнуть и спала лишь по шесть часов в сутки. В результате ее здоровье ухудшилось, кожа стала дряблой, а на лице появились мешки под глазами.

Кроме того, мышцы в конечностях Ханны ослабли, а она все чаще стала подхватывать инфекции из‑за ухудшения работы иммунной системы. Ко всему этому привел образ жизни с регулярными недосыпами и постоянным использованием смартфонов.

По словам Босток, с проблемами Ханны могут столкнуться сегодняшние 20-летние, если не задумаются о собственном здоровье — в частности, не начнут спать около семи-девяти часов в день.

Образ Ханны сформирован на основе 19 исследований, касающихся недостаточной продолжительности сна. «Многие из нас не осознают, что бессистемный распорядок дня нарушает наши циркадные ритмы», — подчеркнула Босток.

Она напомнила, что недосып влияет на развитие различных заболеваний, в том числе заболеваний сердца. Также он может привести к ожирению и диабету второго типа, проблемам с памятью и попросту непривлекательному внешнему виду.

«Ханна — это наихудший сценарий того, что может случиться с человеком, если он будет делать все неправильно с точки зрения неправильного режима сна», — подчеркнула директор по маркетингу Bensons Лиза Ричардс.

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