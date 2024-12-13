На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер фильма «Мальчишки из „Никеля“» — экранизации одноименного романа Колсона Уайтхеда, которую называют одним из главных кинопроектов 2024 года.

Фильм расказывает об афроамериканских подростках, которые оказываются в исправительном учреждении Академи Никеля. Там они подвергаются всевозможному насилию и эксплуатации, но дружба помогает им выживать.

Главные роли в картине исполнили Итан Херрисс и Брэндон Уилсон — их работу издание IndieWire назвало в числе самых впечатляющих актерских успехов года наряду с ролью Юры Борисова в «Аноре».

Ленту поставил режиссер Рамелл Росс, который в 2019 году был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Для него «Мальчишки из „Никеля“» — дебют в игровом кино и более чем успешный.

За режиссуру проекта Росс удостоился номинации на Critic’s Choice Awards. На «Золотой глобус» Росса не номинировали, но «Мальчишки из „Никеля“» все равно поборется за награду в категории «Лучшая драма».

Сценарий картины Росс написал вместе с Джослин Барнс и Колсоном Уайтхедом. Оператором фильма выступил Джомо Фрэй. Среди продюсеров были Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Клейнер.