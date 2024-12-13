Технологические гиганты и корпорации OpenAI, Amazon и Meta* пожертвуют по 1 млн долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Таким образом они намереваются наладить отношения с новым президентом США, пишут СМИ.

14 декабря Сэм Альтман сообщил The New York Times (NYT) о пожертвовании 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа. «Президент Трамп поведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я готов поддержать его усилия, направленные на то, чтобы Америка оставалась впереди», — заявил гендиректор OpenAI.

12 декабря о пожертвовании 1 млн долларов сообщила Meta, на следующий день — Amazon. NYT отмечает, что в последние годы Трамп и основатель Amazon Джефф Безос конфликтовали из‑за критических статей о республиканце в The Washington Post, которой владеет второй. Однако после победы Трампа на выборах президента Безос выступил с похвалой в соцсетях и сказал, что «очень оптимистично смотрит» на будущую администрацию Белого дома.