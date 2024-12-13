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В Иране возбудили уголовное дело против певицы, выступившей на ютубе без хиджаба

Вчера в 23:26
Фото: parastooahmady

В Иране возбудили уголовное дело против певицы Парасту Ахмади и ее коллег-музыкантов. Поводом стал концерт на ютубе, во время которого артистка выступала без хиджаба, сообщил IranWire.

Видеозапись концерта меньше чем за сутки посмотрели более 150 тысяч раз. Фрагменты выступления появились в различных соцсетях. Это привлекло внимание правоохранителей Ирана к деятельности Ахмади.

Правоохранители заявили, что выступление Ахмади было «незаконным, не имеющим разрешение и не соответствующим правовым и культурным нормам страны». Они пообещали принять меры против участвовавших в нем музыкантов.

По информации Euronews, вскоре после публикации онлайн-концерта в дом Ахмади ворвались агенты службы безопасности. О местоположении певицы сейчас неизвестно.

Законы Ирана запрещают женщинам петь сольно на публике с непокрытой головой. Кроме того, они не разрешают женщинам открывать плечи. Ахмади выступала в открытом платье, с распущенными волосами, красным маникюром и помадой.

Поклонники артистки, на инстаграм*-страницу которой подписаны почти полмиллиона человек, оценили ее смелость. Они поблагодарили Ахмади за отважный протест против насаждаемых властями правил поведения для женщин.

«Я хочу петь для людей, которых я люблю. Это право, которое я не могу игнорировать: петь для земли, которую я нежно люблю», — написала певица в подписи к своему концерту.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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