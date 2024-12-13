Амурский тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы воссоединиться с подругой детства

Амурский тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы воссоединиться с тигрицей Светлой, вместе с которой он рос в неволе. Это произошло еще в 2015 году, но история получила огласку только сейчас благодаря публикации в The Journal of Wildlife Management.

Борис и Светлая потеряли родителей (они у тигров разные), когда были еще котятами. Малышей нашли в дикой природе и отправили в реабилитационный центр. Там тигры выросли и окрепли, а также научились охотиться.

Когда Борису и Светлой было по 1,5 года, их выпустили обратно в леса. Чтобы распространить популяцию амурских тигров на более широкий ареал, животных разделили. Полосатые приятели оказались в десятках километров друг от друга.

Но это не помешало им встретиться вновь. Поразив ученых, Борис прошел почти по прямой 200 километров и нашел Светлую. Через полгода жители Сибири узнали, что у пары хищников появилось потомство.

Борис и Светлая оказались не единственными тиграми, которым удалось адаптироваться в дикой природе после жизни в неволе. Одновременно с ними в леса Сибири выпустили еще четырех животных. Трое из них успешно освоились на свободе.

Только один тигр не смог привыкнуть к новой жизни и начал охотиться на домашний скот в китайских поселениях. Его пришлось поймать и отправить в зоопарк — там зверь будет участвовать в программе разведения амурских тигров.