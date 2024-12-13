Энн Хэтэуэй снимется в Дейвом Батистой в экшн-комедии о поддельной свадьбе

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дневники принцессы» и «Дьявол носит Prada», снимется в безымянной экшн-комедии вместе с Дейвом Батистой из «Стражей галактики». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма напишет Джонатан Троппер. Вдохновением для нее станет реальная история о спецагентах, которые выдавали себя за пару, чтобы внедриться в глобальные преступные организации.

Кульминацией операции стала поддельная свадьба «жениха» и «невесты», во время которой криминальных авторитетов арестовали — причем так, что они не сумели предупредить о ловушке своих подельников.

Картину выпустят Amazon MGM Studios и AGBO. Ее продюсерами станут браться Джо и Энтони Руссо, а также Анджела Руссо-Отстот, Майкл Диско, Хэтэуэй вместе с ее компанией Somewhere Pictures и Батиста с его Dogbone Entertainment.