Дженнифер Лав Хьюитт все-таки снимется в продолжении «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт вернется к своей роли из слешера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» в продолжении культовой картины. Об этом сообщил Deadline.

Хьюитт подписала контракт об участии в новой части франшизы. Она присоединится к актерскому составу, в который уже вошли Фредди Принц-мл., Чейз Суи Уондерс, Мэделин Клайн, Сара Пиджон, Тирик Уизерс и Джона Хауэр-Кинг.

Ранее сообщалось, что в фильме также снимутся участница панк-групп Nasty Cherry Габриетт, звезда сериала «Этим летом я стала красивой» Лола Тун, Николас Александер Чавес из сериала «Монстры: История братьев Менендес» и Остин Николс из «Ходячих мертвецов».

Сюжет будущего фильма держится в секрете. Режиссером проекта выступит Дженнифер Кейтин Робинсон. Она написала сценарий картины вместе с Сэмом Лански на основе черновика, созданного Лиа МакКендрик.

Продюсером проекта стал Нил Мориц, работавший над оригинальным хоррором. Созданием нового «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» занимается компания Sony Pictures. Она выпустит ленту 18 июля 2025 года.

Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вышел в 1997 году. Он рассказал о четырех друзьях, которые стали соучастниками трагического инцидента. Спустя год после него они обнаружили, что за ними ведет охоту неизвестный сталкер, знающий правду о случившемся.

Картину поставил Джим Гиллеспи. В слешере снялись Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-мл. Последние двое появились спустя год после премьеры первого фильма в сиквеле Дэнни Кэннона.